AZ treft Anderlecht bij laatste acht Conference League

Anderlecht staat op dit moment verrassend genoeg slechts negende in de Belgische competitie. AZ bezet de derde plek in de Eredivisie. Bij Anderlecht staat keeper Bart Verbruggen, voor het eerst opgeroepen voor Oranje, onder contract.

Dubbele zege op Lazio

Het elftal van trainer Pascal Jansen maakte in de achtste finales veel indruk met een dubbele zege op Lazio. De Italianen werden zowel in Rome als in Alkmaar met 2-1 verslagen. In het seizoen 2011/2012 stuitte AZ al eens op Anderlecht in de Europa League. Dat leverde twee 1-0 zeges op. Adam Maher en Maarten Martens zorgden voor die dubbele triomf.

Bekijk ook: Nederland moet nog even geduld hebben voor historische zesde plek in Europa

De finale van de Conference League wordt op 7 juni in Praag gespeeld. Vorig jaar stond Feyenoord in de eindstrijd. Daarin was AS Roma met 1-0 te sterk.

Het schema

Kwartfinales 13 en 20 april:

RSC Anderlecht - AZ

Lech Poznan - Fiorentina

KAA Gent - West Ham United

FC Basel - OGC Nice

Halve finales11 en 18 mei:

Poznan/Fiorentina - FC Basel/Nice

Gent/West Ham - Anderlecht/AZ

Finale woensdag 7 juni