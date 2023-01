Opvallend: gecrashte Sainz laat helikopter keren en wil tóch door in Dakar, weer dagzege trucker Van Kasteren

De Fransman boekte zijn derde etappewinst in de rally van dit jaar. In het algemeen klassement staat Loeb derde, op 1 uur en 43 minuten van Nasser Al-Attiyah. De Qatarees werd achtste in de proef, maar behield de leiding in de stand.

Over de kop, stoppen, maar toch maar wel door

De Spaanse rallyrijder Carlos Sainz ging al na 6 kilometer over de kop in zijn Audi en besloot na lang aarzelen de strijd te staken. De 60-jarige drievoudig winnaar van de Dakar Rally klaagde over pijn in zijn bovenlichaam en stapte in de helikopter die hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zou vliegen. Sainz bedacht zich tijdens de vlucht en liet zich weer terugbrengen naar de plek waar zijn gehavende auto stond. Volgens de wedstrijdleiding wil de coureur zijn Audi repareren en de rally toch weer vervolgen.

Sainz won in deze Dakar Rally de eerste etappe, zijn 42e dagsucces in de woestijnrally. De Dakar-veteraan was in de etappes daarna op grote achterstand gereden en speelt geen rol meer in het algemeen klassement.

Weer dagzege trucker Van Kasteren

Janus van Kasteren heeft zijn tweede dagsucces binnen. De Brabander klokte in zijn Iveco aan de finish 3 uur, 40 minuten en 52 seconden en was ruim 3 minuten sneller dan een andere Nederlander, Pascal de Baar. De Tsjech Jaroslav Valtr eindigde als derde op ruim 4 minuten.

De Tsjechische klassementsleider Ales Loprais kwam 11 minuten na Van Kasteren binnen en zag zijn voorsprong slinken. Hij heeft nog een marge van 26.54 minuten op Van Kasteren. Martin van den Brink verspeelde veel tijd; hij kwam ruim 40 minuten na zijn teamgenoot uit het Iveco-team van manager Gerard de Rooy in het bivak aan.

Janus van Kasteren. Ⓒ EPA

Dagzege Benavides bij motoren in lange proef

De Argentijnse motorcoureur Luciano Benavides heeft de negende etappe in de Dakar Rally gewonnen. Hij was op zijn Husqvarna de snelste in de proef over 358 kilometer door de woestijn van Saudi-Arabië. Aan de finish had hij ongeveer een minuut voorsprong op de Australiër Toby Price (KTM). Voor Benavides was het zijn tweede dagsucces.

Klassementsleider Skyler Howes (Husqvarna) eindigde als derde op een kleine 3 minuten. Hij verspeelde kostbare tijd op Price, die in de tussenstand nog maar 3 seconden achterstand heeft op Howes.

Luciano's broer Kevin Benavides (KTM) is derde in het algemeen klassement op 5 minuten. Veel motorrijders in de top van het klassement verloren in de proef van Riyad naar Haradh veel tijd door verkeerd navigeren.