VIDEO Drievoudig Dakar-winnaar Sainz geeft op na crash

Kopieer naar clipboard

Carlos Sainz vloog over de kop. Ⓒ Screenshot

RIYAD - De Spaanse rallyrijder Carlos Sainz heeft opgegeven in de Dakar Rally. De drievoudig winnaar bij de auto's ging al na 6 kilometer in de negende etappe van Riyad naar Haradh in Saudi-Arabië over de kop in zijn Audi en besloot de strijd te staken.