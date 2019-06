Herbeleef: Oranje-succes op WK

De eerste twee duels tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen werden gewonnen. Oranje had op basis van doelsaldo genoeg aan een gelijkspel voor de poulewinst. Merel van Dongen startte in de laatste groepswedstrijd van de Oranje Leeuwinnen in de basis. Bondscoach Sarina Wiegman gaf Van Dongen als linksback tegen Canada de voorkeur boven Kika van Es.

Bekijk ook: Wiegman wijzigt Oranje op één plek

Eerder op het WK won Nederland moeizaam met 1-0 van Nieuw-Zeeland en later werd Kameroen met 3-1 aan de kant geschoven. Vivianne Miedema scoorde in dat laatste duel twee keer en is daardoor nu met 60 doelpunten topscorer aller tijden van Oranje.

Lieke Martens, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden (vlnr) bouwen een feestje. Ⓒ BSR Agency

In de achtste finales wacht aanstaande dinsdag een confrontatie met Japan, de nummer 2 uit groep D. Japan zorgde vier jaar geleden bij het WK in de achtste finales nog voor de uitschakeling van Oranje.