Live: Nog geen treffers bij Oranje Leeuwinnen

Merel van Dongen staat in de laatste groepswedstrijd van de Oranje Leeuwinnen in de basis. Bondscoach Sarina Wiegman geeft Van Dongen als linksback tegen Canada de voorkeur boven Kika van Es.

Eerder op het WK won Nederland moeizaam met 1-0 van Nieuw-Zeeland en later werd Kameroen met 3-1 aan de kant geschoven. Vivianne Miedema scoorde in dat laatste duel twee keer en is daardoor nu met 60 doelpunten topscorer aller tijden van Oranje.

Het duel met Canada begint om 18:00 uur en wordt gespeeld in Reims. Bij een eerste plek in de groep volgt in de achtste finales een confrontatie met Japan, de nummer 2 uit groep D. Japan zorgde vier jaar geleden bij het WK in de achtste finales nog voor de uitschakeling van Oranje. Bij een tweede plaats volgt een ontmoeting met Amerika of Zweden.