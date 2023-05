Klucht in Derde Divisie: verloor Barendrecht met opzet van GVVV?

Toeval? In eerste instantie moest Barendrecht winnen om de nacompetitie voor promotie naar de Tweede Divisie te bereiken. Echter, door de uitslagen op andere velden was het juist beter voor Barendrecht om te verliezen. Wat dus ook in de laatste vijf minuten van de wedstrijd gebeurde.

Want door de 3-4 uitslag pakte GVVV de periodetitel, waardoor de periodetitel van kampioen ACV doorschoof naar Barendrecht. Bij elke andere uitslag was Barendrecht met lege handen achtergebleven. De beelden die op sociale media opdoken riepen ook vragen op bij de concurrerende clubs en bij de KNVB. Vooral Sparta Nijkerk voelt zich gepiepeld, want zij misten daardoor de nacompetitie.

Uitleg Barendrecht

Want, uiteraard, opzettelijk verliezen is niet toegestaan. De KNVB wilde vervolgens van beide clubs verklaringen. Barendrecht zette deze zondag zelf al op de site.

„Met het oog op de competitiestructuur van de Derde Divisie heeft BVV Barendrecht gisteren gebruik gemaakt van de mogelijkheden om een (vervangende) periodetitel te bemachtigen. Dat wilden we bereiken door onze wedstrijd tegen GVVV te winnen.”

Om te vervolgen: „Er was ook een scenario waarbij we van hen moesten verliezen om als derde te eindigen op de ranglijst en daarmee een vervangende periodetitel te krijgen. We zouden onszelf op prestatieve gronden tekort doen als we die mogelijkheid niet zouden aangrijpen. We hebben niet verloren om onze directe tegenstander of andere tegenstanders te helpen, maar alleen uit eigen belang. We hebben begrip voor de morele bezwaren tegen het wedstrijdverloop, maar deze situatie is het gevolg van de opzet voor het vergeven van periodetitels.”

