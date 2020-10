PSV-trainer Schmidt is woest op Nijhuis en verliest zelfbeheersing

„Ik vroeg hem waarom hij dat moment opnieuw terug ging kijken. Nijhuis stond er zelf 5 meter vanaf”, aldus Schmidt. „De regels zijn volgens mij duidelijk. Alleen als je als scheidsrechter echt een grote fout maakt, ga je de beelden terugkijken. En dit was niet een honderd procent foute beslissing. Misschien kent hij de regels niet.”

Schmidt kreeg van Nijhuis geen antwoord op zijn vraag. „Hij zei alleen maar: wil je een gele of rode kaart? Ik ben echt boos. We zijn benadeeld.”

Schmidt was niet alleen boos over de niet gegeven strafschop, maar ook over de 2-1 van Vitesse. „In mijn ogen was dat gewoon buitenspel. Er zijn voor ons erg ongelukkige besluiten genomen.”

Coronavirus

PSV miste zondag vier basisspelers, waarvan drie wegens het coronavirus. „Daar moeten we niet te moeilijk om doen. Het enige wat we kunnen doen is ons focussen op de wedstrijden”, zei Schmidt, die van mening is dat er alles aan gedaan moet worden om het voetbal de komende tijd door te laten gaan. „Mensen kunnen nu al niet naar buiten toe. Een van de weinige dingen die ze kunnen doen is thuis blijven en naar voetbal kijken op televisie.”

Jorrit Hendrix gaat neer na een duel met Eli Dasa van Vitesse. Ⓒ RENE BOUWMAN

Jorrit Hendrix

Hendrix vond ook dat PSV recht had op een punt. „Hij had de strafschop kunnen geven. Ik heb in elk geval wel last van mijn nek en ben ook niet iemand die schwalbes maakt”, aldus Hendrix. „Aan de andere kant weet je dat Bas Nijhuis een scheidsrechter is die niet vies is van contact.”

Hendrix droeg bij afwezigheid van Denzel Dumfries de aanvoerdersband bij PSV. Naast Dumfries ontbraken ook Pablo Rosario en Cody Gakpo wegens corona. Mario Götze was geblesseerd en Donyell Malen deed uit voorzorg alleen het laatste half uur mee. „Corona houdt de hele wereld bezig, ons ook”, zei Hendrix.

„We waren wel gemotiveerd om te vlammen voor de spelers die er niet bij waren en voor de fans. Dat is helaas niet gelukt. De tweede helft was wel aardig, maar het was te laat. Op beslissende momenten zat het niet mee. Al met al was het niet onze middag, qua geluk.”