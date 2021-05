Bayern München viert titel terwijl Robert Lewandowski Gerd Müller nadert

Leipzig liep al vroeg achter de feiten aan. Binnen tien minuten was het Marco Reus die op aangeven van Thorgan Hazard de score opende. Jadon Sancho verdubbelde na rust de score. De bezoekers knokten zich vervolgens terug tot 2-2 via Lukas Klostermann en Daniel Olmo. Vlak voor tijd ging het toch weer fout, toen Sancho zijn tweede van de middag liet aantekenen.

Jadon Sancho viert zijn eerste doelpunt. Ⓒ ANP/HH

Zesklapper voor Bayern

Bayern München vierde even later de negende landstitel op rij met een ruime thuiszege op Borussia Mönchengladbach (6-0). Robert Lewandowski scoorde driemaal en voert de topscorerslijst van de Bundesliga nu aan met 39 treffers.

De Poolse spits is nog maar één doelpunt verwijderd van een record van Gerd Müller, die in het seizoen 1970/1971 maar liefst 40 competitietreffers maakte. Thomas Müller, Kingsley Coman en Leroy Sané troffen ook doel voor Bayern München, dat met tien man eindigde na een rode kaart van Tanguy Kouassi in de 75e minuut.

De club uit Beieren was niet zo succesvol als vorig seizoen toen het zo'n beetje alles won wat het kon winnen. Paris Saint-Germain schakelde Bayern München vorige maand uit in de kwartfinales van de Champions League en Bayern liet zich in het nationale bekertoernooi verrassen door Holstein Kiel, uitkomend in de tweede Bundesliga.

Trainer Hansi Flick neemt aan het einde van de competitie afscheid bij Bayern München. Hij is in beeld als opvolger van de Duitse bondscoach Joachim Löw. Julian Nagelsmann, nu nog coach van Leipzig, gaat komend seizoen aan de slag bij de 31-voudig kampioen uit Beieren.

Wolfsburg wint ook

Zonder doelpunten van Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg probleemloos gewonnen van Union Berlin. Het werd 3-0 door een hattrick van Josip Brekalo. Hierdoor staat het elftal nog altijd op de derde plaats.

Klaas-Jan Huntelaar verloor met het al gedegradeerde Schalke 04 uit bij TSG Hoffenheim met 4-2. Dit ondanks dat het bij rust nog een 0-2 voorsprong had. Bayer Leverkusen (met Daley Sinkgraven in de basis) speelde 0-0 tegen Werder Bremen.