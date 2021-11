Tennisster Peng Shuai beschuldigt voormalig vicepremier China van ’seksueel wangedrag’

De 35-jarige Shuai deed dit dinsdag op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Peng beschreef hoe ze in 2018 werd aangevallen door Zhang, nadat ze naar zijn slaapkamer was gebracht om seks met hem te hebben.

De tennisster beweerde tevens dat ze tien jaar vóór het incident in 2018 en voordat hij werd gepromoveerd tot het Chinese Politburo Standing Committee, seks had met de politieke leider. Na zijn pensionering nam hij haar echter mee naar zijn huis en „dwong haar een relatie met hem te hebben.”

Zoekopdrachten verwijderd

Een kwestie van minuten nadat Peng de aantijgingen had vrijgegeven, werd haar bericht van Weibo verwijderd omdat het zogenaamd in strijd was met de communityregels van Weibo.

Zoekopdrachten naar haar naam en zelfs het woord ’tennis’ werden ook geblokkeerd, wat de gevoeligheid benadrukt van het bespreken van dergelijke onderwerpen in China.

Nooit eerder

In het verleden hebben autoriteiten overheidsfunctionarissen aangeklaagd voor seksueel wangedrag, maar nooit eerder is er zo publiekelijk een beschuldiging geuit tegen een politieke leider zo hoog als Zhang.

Zowel Peng of Zhang hebben nog geen commentaar gegeven sinds het bericht van Weibo is verwijderd. Er wordt zelfs al gesproken dat Peng voorlopig geen proftennis mag spelen.

Succesvol in dubbelspel

Ze was in 2014 de nummer één van de wereld in het dubbelspel en was de eerste Chinese speler ooit die deze prestatie behaalde. In 2013 won ze de Wimbledon-titel in het dubbelspel voor dames, voordat ze dit opvolgde met een overwinning in het dubbelspel op de Franse Open in 2014.

Peng heeft ook een succesvolle carrière in het enkelspel gehad en stond in 2011 zelfs op de 14e plaats. Haar grootste prestatie kwam, toen ze in 2014 de halve finale van de US Open bereikte, terwijl ze ook een aantal top 10 spelers versloeg in de wereld door de jaren heen.

Hoewel Peng technisch gezien niet met tennis is gestopt, speelde ze voor het laatst in februari 2020, voorafgaand aan de pandemie, waar ze de halve finale in Doha bereikte.