Zlatan na maanden blessureleed: ’Ik ben nog steeds God’

Een belangrijke, want de Rossoneri zijn de kluts kwijt. Kan Zlatan op zijn leeftijd het tij keren? Hijzelf denkt alvast van wel. „Ik ben hier niet voor mezelf, maar voor het team. Als het aan mij lag, zat ik nu met een sigaar op een eiland”, vertelde Ibrahimovic in zijn typische stijl in de Italiaanse media.

AC Milan heeft nu al zeven wedstrijden niet meer kunnen winnen en is in de Serie A weggezakt naar de zesde plaats. De kloof met de nummer 2 (Inter) bedraagt slechts vijf punten, maar er moet nu echt wel een ommekeer komen.

"Nog steeds nummer 1"

Misschien kan Zlatan Ibrahimovic wel voor een ommekeer zorgen? De wereldster traint sinds deze week weer voluit mee en zegt klaar te zijn voor de wedstrijd van vrijdag tegen Torino. „Ik voel me zeer goed”, zei Ibrahimovic deze week in een exclusief interview met Sport Mediaset. „Op en naast het veld voel ik me vrij, dat betekent dat ik in orde ben. Ik ben nog steeds God, ik ben nog steeds nummer 1: nu kom ik terug en verander ik de muziek. Ik heb zeven à acht maanden tijd verloren, maar ik zit nog steeds vol energie en verlangen om mij te laten zien.”

Over de sportieve malaise maakt Zlatan zich weinig zorgen. „Team in crisis? Ik maak me geen zorgen, dit zijn normale momenten in een seizoen. Nu moeten we niet veel praten en onze waarde tonen op het veld. Zoals in alle dingen maken kleine details het verschil. Het is geen goede periode, maar er is weinig voor nodig om het tij te keren. De afgelopen maanden hielp ik zo goed ik kon naast het veld, nu wil ik dat ook op het veld doen.”

"Kwaliteit verdwijnt niet"

Het contract van Ibrahimovic loopt in juni af en de laatste jaren sukkelt hij van de ene in de andere (knie)blessure, maar aan stoppen denkt hij nog niet. „Ook op mijn 41ste heb ik nog vele pagina’s te schrijven. Mijn lichaam verandert en mijn fysieke voorbereiding is anders, maar kwaliteit verdwijnt niet, die blijft. En aan degenen die niet in God geloven: ik zal het op het veld laten zien. Ik ben hier trouwens voor het team, niet voor mezelf. Ik wil de club helpen. Als het aan mij lag, zat ik nu al met een sigaar op een eiland. Maar als ik ergens nog een voorbeeld en een leider kan zijn, dan neem ik die verantwoordelijkheid op.”

Bron: Nieuwsblad/Sport Mediaset

