KNVB: ’Eerste uitverkochte finale CL-vrouwen prachtige mijlpaal’

Met Wilms, Roord en Janssen staan er drie Nederlandse spelers in de finale. Ⓒ ANP/HH

De finale van de Champions League voor voetbalsters, die dit jaar plaatsvindt in Eindhoven, wordt gespeeld in een uitverkocht stadion. Voor de finale op 3 juni in het PSV stadion is het maximale aantal van 34.120 beschikbare kaarten vergeven. Het is de eerste keer dat de finale van de Champions League voor vrouwen voor een uitverkocht stadion wordt gespeeld. De finale is daarmee op voorhand ook de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland.