Jan Smeekens Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Na ruim vijftien jaar topschaatsen is het klaar voor een van de meest succesvolle sprinters die Nederland ooit heeft gekend. Jan Smeekens (33) zet per direct een punt achter zijn sportieve carrière. De rijder van Jumbo-Visma kroonde zich in 2017 tot wereldkampioen op de 500 meter, won olympisch zilver in Sotsji (2014) én veroverde zes nationale titels.