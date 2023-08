Demi Vollering hoopt zondag te oogsten: ’Perfecte wake-up call met oog op wegrace’

STIRLING - Ze wilde meedoen om de medailles, maar Demi Vollering kwam in de WK-tijdrit niet verder dan een zesde plaats. Ze bleef 15 tellen van het brons verwijderd, maar moest even slikken toen ze zag dat haar achterstand op de Amerikaanse Chloé Dygert liefst 1.28 was. „Ik ben nog steeds een beetje koekoek”, hijgde Vollering kort na afloop. „Het was een groot gevecht, maar ik kon de wattages niet trappen die ik wilde. Misschien was ik na mijn rustperiode té fris en is dit de perfecte wake-up call voor mijn lijf met het oog op de wegrace.”

Demi Vollering eindigt als zesde in de WK-tijdrit, bijna anderhalve minuut achter winnares Chloé Dygert. Riejanne Markus moet genoegen nemen met plek negen (+2.07). Ⓒ Foto ANP/HH