Bayern klaar voor Barcelona: ’We gaan ons niet verstoppen’

De Duitse kampioen boekte in de return tegen Chelsea de achttiende overwinning op rij in alle competities: 4-1. Bayern zette dit seizoen in de Champions League alle acht gespeelde wedstrijden in winst om, een clubrecord.

„De verwachtingen zijn natuurlijk hoog, we gaan met vertrouwen naar Portugal”, zei verdediger David Alaba. „Gezien ons spel en de resultaten van de afgelopen maanden hoeven we ons niet te verstoppen.” Met Robert Lewandowski beschikt Bayern over een spits in topvorm. De Pool maakte tegen Chelsea twee doelpunten en was de aangever bij de andere goals. Met dertien doelpunten is Lewandowski de topscorer van de Champions League.

In de kwartfinale wacht vrijdag het duel met FC Barcelona, dat al maandenlang geen al te overtuigende indruk maakt. „Barcelona heeft een goede ploeg, maar we gaan de strijd met ze aan”, zei Alaba. Trainer Hansi Flick besloot de training van zondagochtend te schrappen, zodat zijn spelers nog met hun familie kunnen ontbijten voordat ze naar Lagos vliegen. Daar gaat Bayern zich voorbereiden op de confrontatie met Barcelona in Lissabon.

