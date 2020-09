Voormalig scheidsrechter Frans Derks (89) overleden

Derks woonde in Breda. Hij was in de jaren 50, 60 en 70 als scheidsrechter actief in het betaalde voetbal. Derks was niet alleen een gewaardeerde scheidsrechter, maar ook een flamboyante persoonlijkheid. Zo is hij ook bekend vanwege het dragen van een kort en strak scheidsrechtersbroekje. Hij nam ook diverse liedjes op, waarvan één met Willem van Hanegem.

Derks werd in 2009 benoemd tot Officier in de Oranje van Oranje-Nassau en ook tot bondsridder van de KNVB, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het voetbal en zijn maatschappelijke inzet.