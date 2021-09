Erik ten Hag: ’Remko Pasveer moet op hoger niveau acteren’

Voetbal

PSV zonder Noni Madueke tegen Willem II, Mario Götze wel weer aan boord

PSV moet het zaterdag in de papieren topper in Tilburg tegen Willem II zonder Noni Madueke stellen. De aanvaller is nog niet hersteld van de spierblessure die hij woensdag opliep tegen Go Ahead Eagles. Hij wordt nog wel voor de interlandbreak terug verwacht in de selectie.