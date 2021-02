Veerman lacht na eerste kopgoal: ’Zie je wel dat ik het kan!’

„Zie je nu wel dat ik kan koppen”, lachte Veerman voor de camera van ESPN. „Als ik ze maar lekker krijg aangespeeld. Deze voorzet was fantastisch”, doelde hij op een afgemeten trap van de ingevallen Benjamin Nygren. „Zo kan ik wel scoren. Ook met mijn hoofd.”

Heerenveen boekte pas de tweede zege in de laatste veertien competitiewedstrijden, maar haalde ook zeven punten uit de laatste drie duels in de Eredivisie. „Het is een raar seizoen”, zei Veerman. „We bouwen nu wat meer zekerheid in. Ik krijg nu wat minder ballen, maar het is prima zo. Deze zege was dik en dik verdiend. Vitesse heeft nauwelijks kansen gehad.”

