Nairo Quintana: ’Een ploegmaat van Movistar kostte mij de Tourzege in 2015’

„Tijdens die rit naar Alpe d’Huez gingen we van start met een duidelijke strategie”, vertelt de Colombiaanse klimmer aan ESPN Bike. „Sommige ploegmaten werkten heel goed mee, anderen niet. Er was een bepaald moment tijdens die dag waarop het voor mij onmogelijk werd om de Tour nog naar mijn hand te zetten door toedoen van een ploegmaat. De renner in kwestie weet waarover het gaat”, aldus een geheimzinnige Quintana.

Movistar eindigde met twee renners in de top drie in die bewuste Tour. Ook Alejandro Valverde mocht mee op het podium in Parijs. Tijdens die bewuste voorlaatste etappe had de Spanjaard eerder op de dag aangevallen op de Col de la Croix de Fer en Quintana was later bij hem gekomen. Tijdens de afdaling werd het duo echter weer ingelopen door Froome.

Trieste dag

Op de laatste klim naar Alpe d’Huez plaatste Quintana een reeks aanvallen, voordat Valverde weg kon springen. Quintana kon opnieuw aansluiten en liet hem definitief achter met nog ongeveer 8 km te gaan. Op dat moment sloot Quintana aan bij zijn land- en teamgenoot Winner Anacona, die hem drie kilometer op sleeptouw nam, waarna Quintana kon doorstomen en uiteindelijk de tweede plek in het klassement kon pakken.

„Ik herinner het me als een trieste dag, vanwege de gelegenheid die mij voorbijging”, concludeerde Quintana veelzeggend zonder te zeggen over wie het juist ging.

De 30-jarige Quintana verliet deze zomer Movistar en trok naar Arkéa-Samsic, waar hij klaar leek voor een nieuwe start. Tot corona daar een stokje voor stak.