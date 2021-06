Wielrennen

Mathieu van der Poel stunt met ritzege in Ronde van Zwitserland

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Fenix was na 178 natte en heuvelachtige kilometers tussen Neuhausen am Rheinfall en Lachen de snelste van een elitegroepje. Stefan Kung blijft nipt leider.