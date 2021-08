Arne Slot bevestigt dat Amad Diallo optie is

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Amad Diallo. Ⓒ Pro Shots

UTRECHT - Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht heeft Feyenoord-trainer Arne Slot bevestigd dat het Manchester United-toptalent Amad Diallo concreet in beeld is om de selectie te versterken. De Italiaanse voetbaljournalist Fabrizio Romano meldde eerder dit weekeinde dat Feyenoord in vergevorderde besprekingen is met Manchester United over Diallo. De 19-jarige Ivoriaanse aanvaller verkaste begin dit jaar van Atalanta Bergamo, waarvoor hij zijn Serie A-debuut had gemaakt, naar Manchester United voor een bedrag dat inclusief bonussen kan oplopen tot maar liefst 40 miljoen euro.