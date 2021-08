Blessure doorkruist komst tiener Amad Diallo van 40 miljoen naar Feyenoord

„Daardoor is het nu van de baan.” Diallo is een 19-jarige Ivoriaan, die in Italië is opgegroeid en bij Atalanta Bergamo zijn debuut maakte in de Serie A. In januari van dit jaar verkaste het toptalent van Atalanta naar United voor een bedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen euro. Feyenoord-trainer Arne Slot bevestigde na het duel met Feyenoord, dat Diallo concreet in beeld was om de selectie te versterken. Feyenoord richt zich nu op alternatieven. „We hopen er nog spelers bij te krijgen en het is duidelijk dat we daarbij vooral behoefte hebben aan spelers voor de aanval.”

Slot bevestigde tegen ESPN dat Robert Bozenik de club gaat verlaten. De Slowaak wordt vandaag medisch gekeurd door Fortuna Düsseldorf, dat hem voor een seizoen gaat huren. „Als hij door de keuring komt, dan zal hij daar voor een seizoen heen gaan. Je hebt gezien dat Robert vorig jaar een moeilijk seizoen heeft gehad. Ik heb hem in de voorbereiding veel laten spelen, heb hem veel laten invallen. Maar je ziet toch dat het moeilijk is voor hem. Dan moet je eerlijk zijn naar elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat hij naar een nieuwe omgeving gaat waar hij meer gaat spelen.”

Feyenoord roerde zich deze zomer flink op de transfermarkt ondanks de beperkte financiële mogelijkheden. Eerder werden al Gernot Trauner, Alireza Jahanbakhsh, Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes, Guus Til en Ofir Marciano aangetrokken. Feyenoord nam afscheid van onder anderen Steven Berghuis, Eric Botteghin, Leroy Fer, Nicolai Jørgensen en Sebastian Pratto.