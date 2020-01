Real Madrid voorkomt puntenverlies in slotfase

Nacho Fernandez viert zijn doelpunt met Real-coach Zinedine Zidane. Ⓒ AFP

Real Madrid heeft in de uitwedstrijd tegen Real Valladolid puntenverlies net kunnen voorkomen. Het werd 0-1 dankzij een doelpunt in de slotfase van verdediger Nacho, die in de 78e minuut raak kopte op aangeven van Toni Kroos.