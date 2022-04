NEC dankzij schitterende knal Javier Vet in veilige zone

Voor zowel Cambuur, met voor het eerst Dennis Haar op de bank als hoofdtrainer, als NEC was dit een ideale gelegenheid om de veilig geachte grens van 34 punten te bereiken. De vorig jaar naar de Eredivisie gepromoveerde teams hadden voorafgaand aan het duel respectievelijk 33 en 32 punten. NEC moest dus winnen om die grens te overschrijden en startte dan ook uitstekend. Al binnen drie minuten was het raak, toen Jonathan Okita een voorzet voor zijn voeten kreeg en met een volley het doel vond. Nog geen tien minuten later was het alweer gelijk. Mitchel Paulissen rondde af na goed voorbereidend werk van Patrick Joosten.

De gastheren namen daarna het initiatief met kansen voor Issa Kallon en Roberts Uldrikis. Ook na de pauze was Cambuur beter, maar de eerste echte dreiging was wel van NEC, waar Okita met een van richting veranderd schot bijna zijn tweede maakte. Groter was de kans aan de andere zijde voor de pas net ingevallen debutant Milan Smit, maar Mattijs Branderhorst kwam uitstekend uit zijn goal. De spits onderscheidde zich even later ook met een artistiek hakballetje dat over het doel van de NEC-goalie vloog.

Waar Smit aan de ene kant gevaarlijk was namens Cambuur, was Doke Schmidt dat aan de andere kant. Hij verraste met een linke kopbal terug bijna zijn eigen keeper Pieter Bos. Een kwartier voor tijd werd Bos wel verschalkt door een heerlijke uithaal van Javier Vet. Met een streep vanaf dik 25 meter zorgde hij ervoor dat NEC voor de tweede keer op voorsprong kwam.

Ditmaal was er aanmerkelijk minder tijd voor Cambuur om te reageren. Kansjes waren er nog voor bijvoorbeeld Michael Breij, die iets meer tijd had kunnen nemen, maar scoren deed Cambuur niet meer. Zodoende is het NEC dat met nu 35 punten op zak in veilige haven lijkt.