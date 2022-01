Botic van de Zandschulp kent volgende opponent: Daniil Medvedev wint van Nick Kyrgios na ’popcornduel’

Dat is voor de Nederlander een erg zware dobber. De Rus is de hoogst geplaatste speler in het mannentoernooi, nummer 2 van de wereld en won tevens in 2021 de meeste wedstrijden van iedereen op de ATP Tour. Vorig jaar verloor de Nederlander op de US Open in de kwartfinales van Medvedev, die het grandslamtoernooi vervolgens ook op zijn naam schreef.

Popcorn bij Medvedev-Kyrgios

Medvedev wist Kyrgios in het ’vijandige’ Melbourne vrij snel te breken, maar de Australische thuisspeler wist - mede door enkele fantastische rally’s - de Rus terug te breken: 4-4.

Kyrgios was weer ouderwets Kyrgios. Veel interactie met het publiek en umpire. Zo stoorde hij zich aan het feit dat elke keer als hij opgooide voor te serveren, iemand uit het publiek ’onderhands!’ riep. De excentrieke tennnisser staat er bekend om dat hij dit regelmatig doet, maar nu vond hij het maar irritant. De ’siuu’ - de juichkreet van Cristiano Ronaldo - was weer regelmatig vanaf de tribunes te horen. Vooral de tennissers zelf, maar ook andere delen van de fans, vinden dit nogal irritant.

Ontploffend stadion

De twee sloegen zichzelf naar een tiebreak in de eerste set. Een dubbele fout en een inschattingsfout van Kyrgios gaf Medvedev de gelegenheid om de eerste set te pakken, met 7-1 in de tiebreak.

Nick Kyrgios gooide er ook weer een ouderwetse ’tweener’ uit Ⓒ ANP/HH

In set twee ging het lang gelijk op. Het publiek stond op de banken bij de ’popcornwedstrijd’, zoals het duel vooraf werd aangekondigd. Steeds als Medvedev dacht Kyrgios op diens service te bedreigen, bedacht de Australiër weer iets geniaals. Of sloeg hij een dubbele fout. Het bezorgde de Rus een setpunt. De nummer 2 van de wereld kreeg vervolgens een unieke kans aan het net, maar zijn volley ging uit. Maar bij het volgende setpunt was het wel raak: 6-4 en 2-0 in sets.

Medvedev bleef stoïcijns onder het verbale geweld van Kyrgios en serveerde uitstekend. De Australiër wist juist steeds met hangen en wurgen zijn eigen servicegames te pakken. Maar een werkelijk fenomaal punt bezorgde Kyrgios ineens twee breekpunten.

Het was een ouderwetse Kyrgios-partij. Spelen met het publiek, onderhands serveren, geniale ballen afwisselend met onbegrijpelijke missers. Maar met een schitterende forehand brak hij wel de Rus: 4-3. Melbourne totaal op z’n kop. Uiteindelijk serveerde hij de set ook uit: 6-4.

Kyrgios denderde door en kreeg direct een breekpunt, maar na een fraaie slagenwisseling miste hij een open kans om dit ook succesvol te pakken. Ondertussen had Medvedev zijn serviceritme weer te pakken en in de zesde game brak hij ook nog eens Kyrgios. Hiermee leek het verzet wel gebroken van de Australiër, zeker toen hij zijn racket op de grond begon te slaan. Omdat hij al eerder een waarschuwing had gehad, begon hij bij een 5-2 achterstand met 0-15 als score. Dat bleek een brug te ver: 6-2 in de vierde en dus laatste set.