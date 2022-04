Bayern en PSG dicht bij nieuwe titel, dikke zege Bosz, Chelsea naar finale FA Cup

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bayern München heeft zich in de Bundesliga hersteld van de uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 3-0 bij Arminia Bielefeld. Door de zege kan Bayern volgende week in de topper tegen Borussia Dortmund de landstitel binnenhalen.

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan, heeft de Rekordmeister 9 punten voorsprong op de achtervolger. Dortmund won zaterdag al met 6-1 van VfL Wolfsburg.

Arminia Bielefeld

In Bielefeld kwam Bayern in de 10e minuut op voorsprong via een eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen. Kort voor rust lag de wedstrijd een tijdje stil vanwege een blessurebehandeling van Fabian Kunze, die in een luchtduel hard was geraakt door Tanguy Nianzou. De verdediger van Bayern ontsnapte met een gele kaart. Kunze verliet het veld per brancard met een nekbrace, om zijn nek te beschermen. De Duitse middenvelder ging naar het ziekenhuis voor onderzoek.

In de blessuretijd verdubbelde Serge Gnabry de voorsprong. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR concludeerde dat daar geen sprake van was. Invaller Jamal Musiala maakte in de slotfase van de wedstrijd de derde treffer.

Leipzig

RB Leipzig heeft Bayer Leverkusen gepasseerd op de ranglijst. De club uit Leipzig won in Leverkusen het onderlinge duel met 1-0 en heeft nu 2 punten meer. Leipzig staat derde in de Duitse voetbalcompetitie met 54 punten, 18 punten minder dan koploper Bayern München. Bayer Leverkusen is naar de vierde plek gezakt en heeft 1 punt meer dan SC Freiburg.

Dominik Szoboszlai maakte in de 69e minuut het doelpunt in de BayArena. De Hongaar werd aangespeeld door Christopher Nkunku en schoot de bal langs keeper Lukás Hrádecký hoog in het doel. Bij Leverkusen speelde Mitchel Bakker de hele wedstrijd. Daley Sinkgraven bleef op de bank.

Leipzig plaatste zich donderdag voor de halve finales van de Europa League door Atalanta uit te schakelen. De Duitsers wonnen met 2-0 in Bergamo.

Bosz ziet Olympique Lyon zes keer scoren tegen Bordeaux

De Franse voetbalclub Olympique Lyon van trainer Peter Bosz heeft zich in de Ligue 1 hersteld van de thuisnederlaag en uitschakeling in de Europa League donderdag door West Ham United. Lyon won de competitiewedstrijd tegen degradatiekandidaat Girondins de Bordeaux met 6-1.

Moussa Dembélé opende de score voor Lyon. Karl Toko Ekambi en Lucas Paquetá scoorden ook nog in de eerste helft. Na de rust waren Romain Faivre en opnieuw Ekambi trefzeker. Sékou Mara benutte in de slotfase een strafschop voor Bordeaux. Dembélé bepaalde in blessuretijd de eindstand met zijn tweede goal. Lyon steeg door de zege naar de achtste plaats en houdt uitzicht op het bereiken van Europees voetbal.

Lyon verloor donderdag in eigen huis met 3-0 van West Ham United in de kwartfinale van de Europa League. De eerste wedstrijd in Londen was in 1-1 geëindigd.

Dolberg

Met een gewedige assist heet Kasper Dolberg er mede voor gezorgd dat OGC Nice het Ligue 1-duel tegen Lorient met 2-1 won. De oud-Ajacied trok de bal vanaf de rechterflank strak en perfect afgemeten voor, waarna Andy Delort alleen nog maar zij hoofd tegen het leer hoefde te zetten.

Kasper Dolberg. Ⓒ Pro Shots

Bij Nice begonnen Pablo Rosario, Calvin Stengs en Justin Kluivert. Rosario maakte het duel vol, terwijl zijn twee landgenoten voortijdig werden gewisseld. OGC Nice staat met 54 punten op plek vier in de Franse competitie.

Chelsea voor derde keer op rij naar finale FA Cup

Chelsea heeft voor de derde keer op rij de eindstrijd van het toernooi om de FA Cup bereikt. De ploeg van de Duitser trainer Thomas Tuchel won op Wembley in de halve finale met 2-0 van Crystal Palace. De vorige twee finales van de FA Cup verloor Chelsea van Arsenal (2020) en Leicester City (2021).

De club uit Londen neemt het op 14 mei op Wembley op tegen Liverpool. De ploeg van trainer Jürgen Klopp en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk versloeg zaterdag in de andere halve finale Manchester City met 3-2.

Chelsea werd dinsdag als titelhouder in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid. De Londenaren wonnen in Madrid wel met 3-2, maar het tweede doelpunt van Real in de verlenging kostte Chelsea een plek in de halve finales na de eerdere 3-1-nederlaag.

Op Wembley kreeg Chelsea een tegenvaller te verwerken in het eerste half uur toen Mateo Kovacic zich verstapte en vervangen moest worden door Ruben Loftus-Cheek. Kai Havertz speelde een negatieve hoofdrol met een opzichtige poging om een strafschop te versieren. Scheidsrechter Anthony Taylor gaf de Duitse aanvaller van Chelsea geel voor een schwalbe.

In de tweede helft kwam Chelsea op 1-0 via de ingevallen Loftus-Cheek. Die kreeg de bal met enig geluk voor zijn voeten na terugleggen van Havertz en schoot raak. Mason Mount verdubbelde 10 minuten later de voorsprong. Hij nam een steekballetje van Timo Werner goed aan en liet doelman Jack Butland kansloos.

Cheikhou Kouyaté en Joachim Andersen konden kansen voor Crystal Palace niet verzilveren. Invaller Romelu Lukaku schoot in de slotfase namens Chelsea nog op de paal en de eveneens ingevallen Hakim Ziyech zag zijn schot in de rebound gestopt worden. De zege van Chelsea kwam niet meer in gevaar.

La Liga

Ook in Spanje werd gevoetbald. Atletico, dat afgelopen week geen beste beurt maakte in de Champions League, herstelde zich enigszins in de eigen competitie. Espanyol, met Tonny Vilhena in de basis, werd met 2-1 verslagen. De ploeg van Diego Simeone maakte het zichzelf nog niet makkelijk, met een rode kaart voor Geoffrey Kondogbia, waarop al snel de gelijkmaker van Espanyol volgde. Een extreem late penalty van Yannick Carrasco zorgde echter alsnog voor drie punten.

PSG na zege op Olympique Marseille dicht bij Franse titel

Paris Saint-Germain heeft de titel in de Franse competitie voor het grijpen. De koploper won de topper tegen nummer 2 Olympique Marseille in eigen huis met 2-1. PSG heeft 15 punten voorsprong met nog zes wedstrijden te spelen. Ook is het doelsaldo van de Parijzenaars beter.

De ploeg van coach Mauricio Pochettino kwam in de 12e minuut op 1-0 tegen Marseille. Neymar kreeg zijn voet tegen een lange pass op maat van Marco Verratti en zijn volley liet doelman Pau López kansloos. Duje Caleta-Car maakte echter na een half uur weer gelijk nadat PSG-keeper Gianluigi Donnarumma naast de bal greep bij een corner. Vlak voor rust kon PSG echter opnieuw een voorsprong nemen nadat de VAR hands had geconstateerd bij Valentin Rongier. Kylian Mbappé benutte de strafschop.

Mbappé leek de thuisploeg op aangeven van Lionel Messi ook naar 3-1 te schieten, maar zijn treffer ging niet door wegens buitenspel. Een doelpunt van Messi was in de eerste helft ook al afgekeurd wegens buitenspel. Met Georginio Wijnaldum als invaller in de ploeg hield PSG in de slotfase stand. Marseille leek nog wel gelijk te maken via William Saliba die binnentikte op een vrije trap van Dimitri Payet. De scheidsrechter keurde de goal na ingrijpen van VAR ook af wegens buitenspel.

Marseille is in de halve finale van de Conference League de tegenstander van Feyenoord. De eerste wedstrijd is op 28 april in De Kuip. Een week later, op 5 mei, volgt de return in het Stade Vélodrome in de Zuid-Franse stad.