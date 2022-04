Bayern München nog één zege verwijderd van nieuwe landstitel

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bayern München heeft zich in de Bundesliga hersteld van de uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 3-0 bij Arminia Bielefeld. Door de zege kan Bayern volgende week in de topper tegen Borussia Dortmund de landstitel binnenhalen.

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan, heeft de Rekordmeister 9 punten voorsprong op de achtervolger. Dortmund won zaterdag al met 6-1 van VfL Wolfsburg.

Arminia Bielefeld

In Bielefeld kwam Bayern in de 10e minuut op voorsprong via een eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen. Kort voor rust lag de wedstrijd een tijdje stil vanwege een blessurebehandeling van Fabian Kunze, die in een luchtduel hard was geraakt door Tanguy Nianzou. De verdediger van Bayern ontsnapte met een gele kaart. Kunze verliet het veld per brancard met een nekbrace, om zijn nek te beschermen. De Duitse middenvelder ging naar het ziekenhuis voor onderzoek.

In de blessuretijd verdubbelde Serge Gnabry de voorsprong. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR concludeerde dat daar geen sprake van was. Invaller Jamal Musiala maakte in de slotfase van de wedstrijd de derde treffer.

Dolberg

Met een gewedige assist heet Kasper Dolberg er mede voor gezorgd dat OGC Nice het Ligue 1-duel tegen Lorient met 2-1 won. De oud-Ajacied trok de bal vanaf de rechterflank strak en perfect afgemeten voor, waarna Andy Delort alleen nog maar zij hoofd tegen het leer hoefde te zetten.

Kasper Dolberg. Ⓒ Pro Shots

Bij Nice begonnen Pablo Rosario, Calvin Stengs en Justin Kluivert. Rosario maakte het duel vol, terwijl zijn twee landgenoten voortijdig werden gewisseld. OGC Nice staat met 54 punten op plek vier in de Franse competitie.