Max Verstappen: ’Ik denk dat mensen me verkeerd begrepen’

De laatste keer dat er twee Red Bull-coureurs op het podium stonden, was in oktober 2017 in Japan. Ook toen werd Verstappen tweede en zijn toenmalige kompaan Daniel Ricciardo derde. „Ik was best verrast dat het zo lang geleden was en dat het ook niet was gebeurd in 2018, toen we toch een goed pakket hadden”, aldus Verstappen in aanloop naar de tweede race in Bahrein. „Op dit moment zijn we wat langzamer dan Mercedes, maar als zij een fout maken moeten wij toeslaan. Dat is precies wat we hebben gedaan. Voor mij was het ook mooi om weer op het podium te staan na twee races die niet gingen volgens plan.”

Verstappen stelde naar aanleiding van de crash van Romain Grosjean dat hij als teambaas een coureur nooit meer zou gebruiken, als die na het zien van zo’n incident niet meer zou willen racen. Een dag later stelde hij desgevraagd al dat hij en zijn collega-coureurs weten waar ze aan beginnen als ze de Formule 1 betreden.

„Ik denk dat sommige mensen me verkeerd hebben begrepen. Wat ik probeerde te zeggen was dat wij als coureurs de risico’s kennen als we de auto instappen en als iemand twijfels heeft hij dan zou moeten overwegen te stoppen met racen”, stelt de Limburger. „Er is niets mis mee als je dat gevoel hebt, maar we zijn onderdeel van een team en zij rekenen op ons om onze job te doen en dat is de auto besturen. Als Romain niet zo was weggelopen dan was het overduidelijk een heel andere zondag geworden.”

Hij vervolgt: „In de jaren zestig en zeventig was het nog veel gevaarlijker en de coureurs van die generatie bleven ook gewoon racen. Omdat ze wisten dat het hun baan was en ze ervan hielden, ondanks dat ze het risico kenden dat ze vrienden om hen heen kwijt konden raken. De veiligheidsmaatregelen zijn op dit moment ongelooflijk en ik respecteer ieders mening, maar zo voel ik het. Niemand wil ooit nog zo’n incident zien, maar het belangrijkste is dat Romain oké is.”

In Bahrein wordt komend weekeinde gebruik gemaakt van het buitenste gedeelte van de baan. Verstappen verwacht dat het moeilijk wordt om tijdens de kwalificatie een vrije ronde te rijden. „Zeker omdat het een rondje is van maar 54 seconden. Ik denk dat iedereen op de baan binnen 150 meter van elkaar zit. Blauwe vlaggen en achterliggers zullen interessant worden zondag, maar de verschillen in rondetijden zullen minder groot zijn.”

