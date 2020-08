Premier Rutte: burgemeesters mogen fans bij voetbal verbieden

„Als de cijfers er aanleiding toe geven dan kunnen die maatregelen ook worden opgeschaald naar een landelijk niveau en voor heel Nederland gaan gelden”, waarschuwde Rutte, die zich duidelijk had geërgerd aan supporters van Feyenoord die dinsdag een openbare training van hun favoriete club bijwoonden.

"Zij zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels"

„Zij zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels”, zei Rutte. „Ik kan me voorstellen dat de burgemeester van Rotterdam dan op een gegeven moment besluit het aantal fans drastisch te beperken of de aanwezigheid van supporters helemaal te verbieden.”

Bekijk ook: Feyenoord oefent voor maximaal 7000 fans tegen Sparta

Feyenoord oefent zondag in de eigen Kuip tegen Sparta Rotterdam. De club laat dan maximaal 7000 supporters toe. Feyenoord zegt zo de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Bezoekers uit één huishouden mogen zondag gewoon naast elkaar op de tribune zitten. Dat geldt ook voor jongeren tot 18 jaar. Feyenoord adviseert andere supporters wel 1,5 meter afstand te houden.

Ajax wilde zaterdag voor 9000 fans oefenen tegen RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA. De formatie uit de hoofdstad heeft uiteindelijk besloten geen fans toe te laten omdat het begin van deze week nog geen vergunning van de gemeente Amsterdam had verkregen. PSV wil op 15 augustus tijdens een oefenduel met Vitesse maximaal 6500 fans toelaten in het Philips-stadion.

"Roep zachtjes hoera"

Rutte vertelde in juni al dat er alleen weer beperkt publiek bij voetbalduels mag als supporters zich aan de regels houden. Ze moeten niet alleen afstand houden, maar mogen ook niet juichen en zingen. „Als je club scoort, laat je maar een toeter horen, of roep je zachtjes hoera”, zei de minister-president.

Voor voetbalclubs zijn sommige maatregelen lastig te handhaven, zo besefte ook burgemeester Paul Depla van Breda, die namens alle burgemeesters vaak aanschuift bij nationale overleggen over voetbal. „Er komt geen juichpolitie, zoals er ook geen terraspolitie komt”, verwachtte hij.