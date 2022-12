Ten Hag: geen discussie dat Ronaldo weg moest na interview

Ronaldo zei in het interview dat hij zich verraden voelde door de club en de trainer. Hij had geweigerd in te vallen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur omdat hij zich „geprovoceerd” voelde door Ten Hag. De Engelse club zag geen andere mogelijkheid dan het contract met de speler te beëindigen.

„Hij wilde vertrekken, dat was heel duidelijk”, aldus Ten Hag. „En als een speler absoluut niet bij deze club wil zijn dan moet hij weg, dat was ook duidelijk voor ons. We hoefden het niet eens meer te discussiëren. Daarvoor had Ronaldo er nooit zo over gesproken. In de zomer hebben we één gesprek gehad. Hij kwam binnen en zei: ik vertel je over zeven dagen of ik wil blijven. Toen kwam hij terug en zei: ik wil blijven.”

Ten Hag vindt het nog steeds jammer dat Ronaldo weg is. „We zitten in een proces en ik heb altijd gezegd dat Ronaldo bij mijn plannen hoorde. Ik werk graag met spelers van wereldklasse, want ik weet dat zij het verschil kunnen maken. Ik heb altijd gewild dat hij bleef. Ik communiceerde altijd eerlijk, open en transparant met hem en we hadden gesprekken over mijn visie. Ik zou er dan ook geen problemen mee hebben om nu met Ronaldo te praten, niet dat ik dan iets specifieks tegen hem te zeggen heb.”