Van Haren en Albers op alle dagen in Zandvoort

Pal aan het circuit wordt vanaf donderdag elke dag een geweldige podcast gemaakt. En uiteraard is die met de terugblik op de Grand Prix van België op dit moment ook al beschikbaar. De podcast is te beluisteren via telegraaf.nl/sport.

Net als vorig jaar gaat De Telegraaf live vanaf Zandvoort en worden er dagelijks video-opnames gemaakt. De grote livestream is er zondag rond 11.00 uur met Van Haren en Albers, die naast zijn werk voor Viaplay ook columnist van deze krant is. Beide mannen volgen het hele jaar in alle races onze eigen Max Verstappen op de voet, belichten alle facetten en zorgen voor prachtige interviews. Van Haren is de man van de exclusieve gesprekken met Max, Albers de expert op alle gebieden van de auto’s en de circuits.

Erik van Haren in gesprek met Max Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar. Ⓒ FRITS VAN ELDIK

Het team wordt in Zandvoort compleet gemaakt met Lars van Soest, die voor alle live-verhalen online en ook de krant zorgt.