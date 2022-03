FC Utrecht neemt punt mee uit Deventer

Go Ahead Eagles is naar een voorlopige elfde plaats van de Eredivisie geklommen. FC Utrecht blijft de nummer 7 van de ranglijst en kwam in punten gelijk met het als zesde geklasseerde Vitesse, waarvan nog niet duidelijk is hoe het vrijdag gestaakte duel met Sparta afloopt.

Luuk Brouwers opende in de 33e minuut de score voor Go Ahead Eagles. Even voor die openingstreffer schoot middenvelder Bart Ramselaar van FC Utrecht op de paal. Scheidsrechter Danny Makkelie onderbrak het duel na ruim een uur voor een paar minuten nadat er vuurwerk op het veld was gegooid, vermoedelijk door supporters van FC Utrecht. Uiteindelijk schoot Moussa Sylla FC Utrecht in de 76e minuut op gelijke hoogte, na gegrabbel van Go Ahead-keeper Andries Noppert.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie