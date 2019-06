Miljoen WK-kaartjes verkocht

De organisatie meldde dat er al 1 miljoen tickets zijn verkocht. Veertien van de 52 wedstrijden zijn uitverkocht, inclusief de beide halve finales en de finale op 7 juli in Lyon. Er zijn in totaal nog 300.000 kaarten beschikbaar.

De Fransen hebben de meeste kaarten gekocht. Het thuispubliek heeft 76 procent van de beschikbare tickets in bezit. Amerikaanse fans zijn goed voor 15 procent van de kaartverkoop.

Nederlandse supporters hebben 2 procent van de kaarten afgenomen. Via de website van de KNVB zijn zo'n 25.000 kaarten verkocht voor de groepsduels met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

Voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, dinsdag in kustplaats Le Havre, zijn 5100 kaarten verkocht. Zeker 13.500 Oranjefans zitten voor het tweede duel, op zaterdag 15 juni in Valenciennes, in het Stade du Hainaut. Voor het laatste groepsduel met Canada, op donderdag 20 juni in Reims, zijn 6100 tickets verkocht aan Nederlandse fans.