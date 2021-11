Teller PSV staat zonder recettes al op ruim 15 miljoen euro

Zo incasseerde PSV alleen al vijf miljoen euro voor het spelen van de verloren finale van de play-offs om een ticket in de groepsfase van de Champions League tegen Benfica. De eerste twee voorrondes, tegen Galatasaray en Midtjylland, leverden elk een ton op. Voor het deelnemen aan de Europa League kreeg PSV een startgeld van 3,63 euro, een coëfficientenpremie van 3,56 miljoen euro en 2,5 miljoen euro uit de tv-pot. De overwinning op Sturm Graz leverde 630.000 euro op, het gelijke spel tegen Real Sociedad 210.000 euro. Dat is bij elkaar opgeteld goed voor 15,73 miljoen euro, zonder recettes.

De resterende drie wedstrijden is er ook nog best wat te verdienen. Elke zege is goed voor 630.000 euro, elk gelijkspel levert 210.000 euro op. De groepswinnaar in de Europa League toucheert 1,1 miljoen euro, de nummer twee in de poule 500.000 euro. De nummer twee kan door het winnen van een tussenronde ook nog verder in de Europa League. De nummer drie ’degradeert’ naar de Conference League.

PSV-fans op de tribune tijdens de Europa League-wedstrijd tussen PSV en Real Sociedad Ⓒ ANP/HH

De winnaar van de Europa League strijkt 14,4 miljoen euro op, terwijl de Conference League goed is voor een hoofdprijs van 8,6 miljoen euro. PSV neemt in zijn begroting inkomsten tot en met de groepsfase van de Europa League op. In financieel opzicht is de club bezig aan goed seizoen. De inkomsten uit de transfers van Donyell Malen, Pablo Rosario, Mo Ihattaren, Denzel Dumfries en Joël Pirou komen voor rekening van dit boekjaar.