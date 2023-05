NBA-ster Ja Morant diep door het stof na nieuw wapen-incident

Naar aanleiding van het eerste wapenincident werd hij in maart al acht wedstrijden geschorst. De Amerikaan hield zaterdag kort een pistool in de lucht tijdens een Instagram Live. Hij werd daarna geschorst door de Grizzlies.

„Ik weet dat ik veel mensen heb teleurgesteld, die mij steunde”, laat Morant weten. ,,Dit is een reis en ik erken dat er nog meer werk te doen is. Mijn woorden betekenen op dit moment misschien niet veel, maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik ben vastbesloten om aan mezelf te blijven werken.”

Lees het statement van Morant hieronder. Tekst gaat verder na de tweet.

Consequenties

Volgens NBA-commissaris Adam Silver hebben beiden lang met elkaar gesproken over de consequenties voor zijn carrière en de veiligheidsproblemen. ,,Door zoiets te doen had hij zichzelf of iemand anders kunnen verwonden, verminken of zelfs doden. Hij heeft ontzettend grote fanschare. Mijn angst, die hij deelde, dat tientallen miljoenen kinderen over de wereld zouden zien dat hij op een bepaalde manier gevierd werd, dat gebruik van een vuurwapen op die manier.”

Nieuw seizoen

De Grizzlies werden vorige maand in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door Los Angeles Lakers. Mocht hij nogmaals langdurig geschorst worden, zal het begin van het nieuwe seizoen missen.