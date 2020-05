Zoete herinnering Ajax: ’Nick Viergever’

Dat blijkt uit een post op Twitter van de 34-voudig landskampioen. Het account van de Europa League postte een afbeelding van het logo van Schalke 04 met de vraag welke speler de mensen als eerst te binnenschiet. Al snel passeerden namen als Youri Mulder, Jefferson Farfan, Gerald Asamoah en Julian Draxler de revue. Bij Ajax kwam er echter een speler bovendrijven die nog nooit voor de Bundesligaclub heeft gespeeld: Nick Viergever.

In het seizoen 2016/2017 ging Ajax met een sterke 2-0 thuiszege op zak naar Gelsenkirchen om in het Ruhrgebied een plek in de halve eindstrijd van de Europa League veilig te stellen. De avond leek echter uit te lopen op een bittere deceptie. In de verlenging kwam de thuisploeg op een 3-0 voorsprong, maar toen was daar in de 111e minuut plotseling Viergever. Met meer geluk dan wijsheid maakte hij er toch een heerlijke avond van voor de Ajacieden. In de laatste minuut zorgde Amin Younes voor definitieve opluchting: 3-2.

Natuurlijk ontstonden er ook op weer reactie op de gevatte tweet van Ajax. „What about Lucas Moura?”, reageerde een fan van Tottenham Hotspur.