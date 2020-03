Spurs geeft winst weg ondanks goal Bergwijn

Tottenham raakt door de nederlaag verder achterop in de strijd om de vierde plaats in de Premier League. Chelsea staat vierde met 45 punten, vijf punten meer dan de Spurs. Wolverhampton heeft net als Manchester United twee punten meer dan Tottenham. United bleef bij Everton op 1-1 steken.

Bergwijn opende de score voor de Spurs in de dertiende minuut, wat zijn tweede competitietreffer betekende. Via Matt Doherty kwam Wolverhampton op gelijke hoogte. Op aangeven van Dele Alli bezorgde Serge Aurier de ploeg van coach José Mourinho opnieuw de voorsprong, maar in de tweede helft maakte Diogo Jota de 2-2. Raúl Jiménez maakte op aangeven van Jota de 2-3.

