Frenkie de Jong met Barcelona mee naar Kiev voor Champions League-duel

De Jong viel vorige week zondag uit in de verloren wedstrijd tegen Real Madrid. Hij leek al niet fit aan die wedstrijd te zijn begonnen en kreeg na afloop de nodige kritiek. Barcelona meldde een dag later dat er sprake was van een hamstringblessure en deed geen uitspraak over de duur van het herstel.

De Jong maakt deel uit van de selectie die naar de Oekraïense hoofdstad reist. Dat geldt ook voor Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Ronald Araújo. Zij ontbraken net als De Jong de afgelopen tijd wegens blessures.

Barcelona moet hard aan de bak in de Champioens League. De ploeg staat derde in groep E na een thuisoverwinning twee weken geleden op Kiev. Daarvoor verloor de ploeg twee keer met 3-0, van Bayern München en Benfica.

Enkelblessure houdt Bakker maand aan de kant bij Bayer Leverkusen

Voetballer Mitchel Bakker staat een maand aan de kant bij Bayer Leverkusen. De Nederlandse verdediger van de Duitse club viel zaterdag geblesseerd uit in de verloren competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-2). Bakker heeft een enkelblessure en kan volgens de medische staf van de Duitse club zo'n vier weken niet voetballen.

Bakker (21) heeft een scheur in de buitenste enkelband. Ook het kapsel van de linkerenkel is beschadigd. De jeugdinternational van Jong Oranje, afgelopen zomer overgekomen van Paris Saint-Germain, deed dit seizoen in negen van de tien competitiewedstrijden van Leverkusen mee. Zijn ploeg staat op de vierde plaats in de Bundesliga, 8 punten achter koploper Bayern München.

Leverkusen wist de laatste vijf wedstrijden niet te winnen. De laatste zege dateert van 3 oktober, in de competitie bij Arminia Bielefeld (0-4).