Michael van Gerwen raakt wéér een titel kwijt: ’Altijd teleurgesteld als ik niet win’

Het zit Michael van Gerwen even allemaal niet mee. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen is opnieuw bij een majortoernooi onttroond. De drievoudig wereldkampioen werd zaterdagavond in Coventry zonder enig pardon voortijdig uit de World Grand Prix geknikkerd. Simon Whitlock was verantwoordelijk voor de eliminatie van de vijfvoudig winnaar.