Nederland koerst in volle vaart af op felbegeerd tweede Champions League-ticket

Nederland heeft de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenranking inmiddels stevig in handen. De afgelopen week werden maar liefst 2400 punten bijgeschreven, terwijl Portugal er slechts 667 punten bij kreeg. Daardoor is de voorsprong van Nederland opgelopen tot 2984. Het is nog geen definitief gelopen koers, maar de perspectieven om aan het einde van het seizoen ook nog als zesde op de ranking te staan zijn heel goed. Alleen donkere scenario’s kunnen dat voorkomen. De voorsprong zou nog verspeeld kunnen worden als alle vier de Nederlandse clubs in de eerste ronde na de winterstop direct worden uitgeschakeld en meerdere van de vier Portugese deelnemers echt ver zouden doorstoten in de toernooien. Als de Nederlandse en Portugese clubs grotendeels gelijke tred weten te houden na de winterstop dan is het kat in het bakkie voor Nederland.

PSV en Ajax zijn actief in de tussenronde van de Europa League, waarvoor maandag wordt geloot, terwijl Feyenoord al verzekerd is van de achtste finales van dat toernooi en AZ is doorgestoten naar de achtste finales van de Conference League.

Benfica en FC Porto hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, Sporting Portugal is present in de tussenronde van de Europa League, terwijl Sporting Braga de tussenronde van de Conference League speelt.

Inmiddels is zelfs de afstand van Nederland tot nummer vijf Frankrijk niet meer zo groot. Het gat naar de Fransen bedraagt 2797 en is dus kleiner dan de voorsprong op nummer zeven Portugal. Als Nederland de vijfde plek zou weten over te nemen, zou dat met ingang van het seizoen 2024/2025, als de nieuwe formats van Champions League, Europa League en Conference League van start gaan, betekenen dat drie Eredivisieclubs rechtstreeks het hoofdtoernooi van de Champions League ingaan. De Fransen hebben nog wel vijf ploegen in de verschillende toernooien en dus meerdere ijzers in het vuur om de voorsprong te behouden of uit te bouwen: Paris Saint-Germain in de Champions League, Stade Rennais, AS Monaco en FC Nantes in de Europa League en OGC Nice in de Conference League.

Op de coëfficiëntenranking van dit seizoen staat Nederland inmiddels achtste, vlak achter België (10.600 tegenover 10.300). Ook Turkije (10.800) en Frankrijk (10.916) komen in zicht. De koploper is zoals vrijwel elk jaar Engeland, dat een score van 16.571 heeft en nog zeven deelnemers in de diverse Europese toernooien, waaronder vier in de Champions League (Manchester City, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur).

De grootste puntenpakker voor Nederland is tot nu toe AZ, dat in de Conference League 17 punten heeft vergaard, PSV en Feyenoord volgen met respectievelijk 13 en 11. Bij de bepaling van de Europese startbewijzen speelt de UEFA-coëfficiëntenranking vanaf het seizoen 2024/2025, als de nieuwe formats van de Europese toernooien van kracht zijn, een steeds grotere rol. Zo worden twee extra Champions League-tickets toegekend aan de landen die over het voorgaande seizoen het hoogte puntentotaal hebben gehaald. Vorig seizoen zat Nederland als nummer twee achter Engeland bij die toptwee. Bij de toewijzing van de vervangende tickets als de Champions League- en/of Europa League-winnaar al via de nationale competitie geplaatst is voor het toernooi wordt dan ook gekeken naar de ploeg in de kwalificatiefase met het hoogste coëfficiënt.