Neymar lijkt bij PSG te blijven, maar: ’Ik stop nooit met feesten’

Neymar speelt al sinds de zomer van 2017 voor de Franse topclub, die destijds 220 miljoen euro op tafel legde bij FC Barcelona en van de aanvaller de duurste speler ooit maakte. Sindsdien won hij drie Franse titels, twee keer de Franse beker en Franse ligabeker, en drie Franse supercups. Vorig seizoen verloor PSG de finale van de Champions League tegen Bayern.

Het huidige contract van Neymar loopt in 2022 af en dus zette sportief directeur Leonardo alle zeilen bij om de Braziliaan te laten bijtekenen in Parijs, net als Kylian Mbappé trouwens. En dat zou intussen gelukt zijn. Volgens RMC is er zelfs een akkoord over een nieuw vierjarig contract.

Aangepast

„Ik ben echt gelukkig”, zei de Braziliaan recent nog. „Er is veel veranderd. Ik kan niet precies zeggen waarom, maar ik voel me gelukkig. Ik heb me aangepast en ik ben kalmer. Ik wil bij PSG blijven.”

Maar Neymar zou Neymar niet zijn als hij geen verrassing achter de hand had.

Feesten

„Wie houdt er nu niet van feesten? Iedereen vindt het leuk. Ik weet wanneer ik kan gaan en wanneer ik niet kan gaan, dan ga ik ook niet. Ik ben niet onvolwassen. Ik zit nu al jaren in het voetbal. Als je altijd 100 procent gefocust bent op voetballen, dan ga je nog eens exploderen. Dat vind ik ervan. Er is ook tijd nodig om te relaxen, te kalmeren. Ik zal nooit stoppen met feesten.”

De Braziliaanse superster kwam eerder dit jaar zwaar onder vuur toen hij in volle coronacrisis een feestje gaf voor 150 mensen.