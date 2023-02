PSV kan tegen Feyenoord beschikken over aanwinsten Van Aanholt en Hazard

Van Aanholt bleef de afgelopen vier duels van Galatasaray aan de kant, maar speelde begin dit jaar bij de thuiswedstrijd tegen Ankaragücü nog wel een volledige wedstrijd. De laatste keer dat Hazard negentig minuten speelde, is drie maanden geleden. In de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt fungeerde de Rode Duivel als gelegenheidslinksback voor Borussia Dortmund. Dat typeert Hazard, die op meerdere posities uit de voeten kan. Bij Dortmund was hij dit seizoen afwisselend linksback, linksbuiten en rechtsbuiten.

Op de flanken gaat Hazard duelleren met Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko en de Braziliaan Savio, die nog met het Braziliaanse onder 21-team actief is in Colombia, maar ook Xavi Simons blijft een optie voor de zijkanten. De jonge middenvelder is dit seizoen de groeibriljant van PSV en vult moeiteloos meerdere posities in. PSV wil zijn contract openbreken en opwaarderen, waarbij de clausule waardoor hij na dit seizoen voor 12 miljoen euro naar Paris Saint-Germain kan vertrekken, eruit gesloopt moet worden. Simons binnenboord houden is de topprioriteit voor de komende periode.