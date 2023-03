Real Madrid heeft fitte Benzema aan boord in El Clásico

De aanvoerder van de Spaanse kampioen scoorde in de return tegen Liverpool in de 78e minuut. Benzema vierde zijn treffer met een van pijn vertrokken gezicht en liet zich daarna wisselen.

Ancelotti neemt 23 spelers mee naar Barcelona. De geblesseerde verdediger David Alaba ontbreekt nog steeds bij Real, dat met negen punten achterstand begint aan het Spaanse competitieduel in Camp Nou (aftrap 21.00 uur). In oktober wonnen de Madrilenen voor eigen publiek met 3-1 van de Catalanen. Barcelona versloeg Real vervolgens echter in de finale van het toernooi om de Spaanse Super Cup (3-1) en in het bekertoernooi (0-1).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga