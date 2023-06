Serena Williams duikt op in Rosmalen: ’Echt ongelooflijk dat ze hier is’

,,Ik heb haar net welkom geheten. Het is heel bijzonder dat ze hier is, echt ongelooflijk”, vertelt een stralende toernooidirecteur Marcel Hunze. ,,Ik heb haar gezegd dat we het fantastisch vinden dat ze er is. Vrijdag vroeg de manager of ze welkom zou zijn als ze de wedstrijd van haar zus wilde bekijken. Daar hoefden we niet lang over na te denken.”

De 41-jarige Serena Williams speelde vorig jaar op de US Open haar laatste wedstrijd. De Amerikaanse tennislegende veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

Venus Williams (42) heeft een wildcard ontvangen voor het enige WTA-toernooi van Nederland. Ze neemt het dinsdagmiddag op het centercourt op tegen de Zwitserse Céline Naef. Naar alle waarschijnlijkheid neemt Serena Williams dan ook plaats in de spelersbox.

Het is dinsdag bovengemiddeld druk op het Autotron. Volgens toernooidirecteur heeft de komst van Venus Williams gezorgd voor de verkoop van ongeveer duizend extra kaarten. 's Ochtends stonden de toegangswegen richting het park vast. Ook zijn veel media aanwezig in Rosmalen.