Ajax zonder Jurriën Timber op trainingskamp naar Portugal

Voetbal

’Barcelona is terug als grote speler op de transfermarkt en dat zal iedereen merken’

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft grote plannen op de transfermarkt. Het aantrekken van aanvaller Ferran Torres moet volgens Laporta worden gezien als een teken dat Barcelona weer kan meedoen in de strijd om de beste spelers. „Alles is mogelijk als we goed presteren. En ik weet zeker dat we da...