FIFPro meldt tragische dood jonge spelers Oekraïense profvoetballers omgekomen in strijd, ook jonge biatleet overlijdt

Door nze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De omgekomen Vitalii Sapylo (links) en Dmytro Martynenko Ⓒ FIFPRO

De oorlog in Oekraïne heeft twee levens geëist in het profvoetbal en ook eentje in het biatlon. Internationale spelersvakbond FIFPro meldt dat Vitalii Sapylo (21) en Dmytro Martynenko (25) gesneuveld zijn in het Russische geweld.