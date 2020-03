Van den Brom: ’Crisis in Amsterdam is nóg groter’

John van den Brom Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Voor het vijfde jaar op rij staat FC Utrecht-trainer John van den Brom woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB-beker, maar nog nooit wist hij de beker te winnen. Ten koste van het in een sportieve crisis verkerende Ajax hoopt Van den Brom met zijn ploeg door te stoten naar de finale in De Kuip om een nieuwe poging te krijgen dat hiaat op zijn erelijst weg te werken.