Ajax sprint in slotfase weg bij Heracles (4-1)

Dat Steijn er ondanks het gebrek aan daadkracht op de transfermarkt ontspannen in zit, bewees hij voor het treffen met het gepromoveerde Heracles Almelo. In gesprek met ESPN zei hij plichtmatig dat Ajax klaar is voor het nieuwe seizoen. De volgende zin slikte hij lachend in: ,,We hebben een goede voorbereiding geh…”

Bij de aftrap van het nieuwe seizoen was het de vraag hoe het uitgeklede Ajax voor de dag zou komen, omdat er in de voorbereiding met bijna alleen maar nederlagen geen peil op viel te trekken. De oudste inwoner van Amsterdam, Tante Es (108), al een eeuw lang fan van Ajax, zag dat de thuisclub zich in het eerste Dusan Tadic-loze Eredivisie-duel sinds 8 mei 2018 voor rust tekort deed.

Bekijk de wereldgoal van Medic - Tekst gaat verder onder de video

De Amsterdammers speelden fris en waren via een vrije trap van Branco van den Boomen dichtbij de vroege 1-0. Uit een door Jorrel Hato verlengde corner van diezelfde Van den Boomen had Brian Brobbey moéten scoren, maar de spits probeerde bal met links in plaats van simpel met rechts binnen te werken en schoot van dichtbij naast.

Het wachten was – ook na de pogingen van Kenneth Taylor (zijnet), Van den Boomen (pegel gekeerd) en Jakov Medic (kopbal naast) – op de uit Amsterdams perspectief bevrijdende openingstreffer. Het venijn zat in de staart van het ondanks alle onderbrekingen vermakelijke eerste bedrijf. In de elf minuten durende(!) extra tijd (mede als gevolg van de blessure van Ajax-doelman Geronimo Rulli) nam Heracles onverwachts de leiding.

Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen balen na de 0-1 door Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Anass Salah-Eddine verdedigde onbeholpen uit en via Hato kwam de bal voor de voeten van Mario Engels, die in minuut 45+4 de wedstrijd op zijn kop zette. Jay Gorter was kansloos (0-1). Maar nog voor rust was het (in minuut 45+8) gelijk. De van Sankt Pauli gekochte Medic, die een goede indruk maakte, besloot zijn geluk van afstand te beproeven en joeg de bal tot opluchting van Steijn en het thuispubliek tegen de touwen (1-1). Salah-Eddine dacht twee minuten later hetzelfde te doen, maar bij zijn poging suisde de bal net naast.

Technisch directeur Sven Mislintat van Ajax op de tribune tijdens het duel met Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Ook na de hervatting jaagde Ajax op de winnende treffer, maar nadat Brobbey (tot twee keer aan toe), Kudus en aanvoerder Stevie Bergwijn goede mogelijkheden om zeep hielpen, begon Steijn hem toch te knijpen. Een prachtige bal van Benjamin Tahirovic op Kudus leidde alsnog de Amsterdamse zege in. Kudus werkte bekeken binnen. Hetzelfde gold zeven minuten later voor Bergwijn (3-1). Meer nog dan de driepunter zal Steijn tevreden zijn met het prima debuut van Tahirovic, Van den Boomen en Medic. Al is Heracles Almelo wat dat betreft natuurlijk nog geen echte graadmeter.