Vakbond FIFPro staat achter weggelopen FC Porto-spits Maréga bij racismerel

Maréga wees bij het vieren van een doelpunt op zijn huidskleur nadat hij eerder racistisch werd bejegend. De Malinees kreeg bij het juichen een tribunestoeltje naar zich toegegooid. De aanvaller hield het stoeltje voor de grap boven zijn hoofd. De scheidsrechter besloot hem daarvoor de gele kaart te geven. Maréga ontstak in woede en ging van het veld af.

„We maken ons grote zorgen over het welzijn van de spelers die te maken hebben met dit soort pijnlijke discriminatie”, stelt FIFPro. „Het grote aantal recente gevallen van discriminatie toont aan dat het bestaande algemene anti-racismeprotocol van het voetbal onvoldoende wordt toegepast. De doelstellingen worden niet gehaald. Sancties van sportorganisaties hebben geen duidelijk effect en de wetshandhaving in veel landen geeft niet de juiste antwoorden om de daders te vervolgen, in stadions of online.”

De FIFPro kiest daarom voor een stap naar voren: „Omdat de toepassing van maatregelen ter bescherming van professionele voetballers faalt, ondersteunt FIFPRO spelers en teams die besluiten het veld te verlaten volledig. Wij zullen deze spelers op elke mogelijke manier helpen en assistentie verlenen.”