Vleugje Barça bij FC Twente

Oriol Busquets duelleert met Micah Pinto van Fortuna Sittard. Ⓒ BSR/SOCCRATES

SITTARD - Na een lange periode vol tegenslagen, met de degradatie van 2018 als dieptepunt, heeft FC Twente zich weer in de top van de Eredivisie gemeld. Door een 2-3 zege in Limburg op Fortuna Sittard klom het team van de jonge trainer Gonzalo Garcia naar de derde plaats. FC Twente is na zes speelronden nog altijd ongeslagen en dat is tamelijk zeldzaam voor een promovendus. In de historie van de Eredivisie is dat slechts driemaal eerder voorgekomen.