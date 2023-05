Premium Het beste van De Telegraaf

Nikola Jokic geniet na wervelende NBA-show van vrije tijd: ’Het is onze beurt’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Nikola Jokic baant zich een weg tussen Kevin Durant (l.) en Jock Landale door. Ⓒ ANP/HH

PHOENIX - Wat Nikola Jokic dit weekeinde gaat doen? De basketbalgrootheid van de Denver Nuggets doet in elk geval even niets wat met de play-offs van de NBA te maken heeft, zoveel werd duidelijk nadat hij donderdagnacht zijn ploeg naar de Western Conference-finale had geloodst. Die serie begint dinsdag pas.